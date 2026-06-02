2 İyun 2026
Domeniko Tedesko İtaliya klubuna rəhbərlik edəcək

2 İyun 2026 16:45
Mövsümün sonunda Türkiyənin “Fənərbağça” futbol klubu ilə yollarını ayıran Domeniko Tedeskonun yeni iş yeri bəlli olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, İtaliyanın A Seriyası təmsilçisi “Bolonya” 40 yaşlı mütəxəssisin təyinatını rəsmən açıqlayıb.

D.Tedesko ilə 2+1 illik müqavilə imzalanıb.

Alman əsilli italiyalı məşqçi ötən mövsüm “Fənərbağça”nın sükanı arxasında 45 oyunda komandanı meydana çıxarıb. Tedeskonun rəhbərliyi altında İstanbul təmsilçisi 26 qələbə qazanıb, 12 heç-heçə edib və yeddi məğlubiyyət alıb.

Beləliklə, gənc çalışdırıcı karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirəcək.

