2 İyun 2026
AZ

“Sabah”ın futbolçusu Özbəkistan millisinin yekun heyətinə salınmadı

DÇ-2026
Xəbərlər
2 İyun 2026 16:15
59
“Sabah”ın futbolçusu Özbəkistan millisinin yekun heyətinə salınmadı

Futbol üzrə Özbəkistan millisinin DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Özbəkistan millisinin italiyalı baş məşqçisi Fabio Kannavaronun yekun siyahısında Abduqodir Xusanov ("Mançester Siti"), Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov və Eldor Şomurodov kimi tanınmış futbolçuların adı yer alır.

Qeyd edək ki, Bakının “Sabah” klubunun yarımmüdafiəçisi Umarali Raxmonaliyev Özbəkistan millisinin aparıcı futbolçularından biri olsa da, millinin baş məşqçisi onun adını DÇ-2026 üçün yekun heyətə daxil etməyib.

Beləliklə, Özbəkistan DÇ-2026 üçün yekun heyəti:

Qapıçılar: Utkir Yusupov ("Navbahor"), Abduvohid Ne'matov ("Nasaf"), Botirali Erqaşev ("Neftçi" Fərqanə).

Müdafiəçilər: Avazbek Ulmasəliyev (AQMK), Abdulla Abdullayev ("Dibba", BƏƏ), Jahongir Urozov ("Dinamo" Səmərqənd), Rustam Aşurmatov ("İstiqlol"), Abduqodir Xusanov ("Mançester Siti"), Umar Eşmurodov ("Nasaf"), Farrux Sayfiyev ("Neftçi" Fərqanə), Xojiakbar Alijonov, Şerzod Nasrullayev (hər ikisi "Paxtakor"), Behruz Kərimov ("Surxon").

Yarımmüdafiəçilər: Aziz Qəniyev ("Əl-Bataeh"), Otabek Şukurov ("Baniyas"), Şerzod Esanov ("Buxara"), Abbosbek Fayzullayev ("İstanbul Başakşehir"), Cəlaləddin Maşaripov ("İstiqlol"), Camşid İskəndərov ("Neftçi" Fərqanə), Akmal Mozqovoy, Dostonbek Xamdamov (hər ikisi "Paxtakor"), Oston Urunov ("Persepolis"), Odil Xamrobekov ("Traktor").

Hücumçular: Azizbek Omonov ("Dinamo" Səmərqənd), Eldor Şomurodov ("İstanbul Başakşehir"), İqor Sergeyev ("Persepolis").

Xatırladaq ki, Özbəkistan millisi dünya çempionatının K qrupunda Portuqaliya, Konqo Demokratik Respublikası və Kolumbiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Hər qrupdan ən azı iki komanda pley-off mərhələsinə yüksələcək. Bundan başqa, qruplarda üçüncü yeri tutan komandalar arasında ən yaxşı səkkiz kollektiv də növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq.

Özbəkistan yığması mundialdakı ilk oyununu iyunun 17-də Mexiko şəhərində Kolumbiyaya qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə millisinin 2026 Dünya Çempionatı üçün heyəti müəyyənləşib
12:29
DÇ-2026

Türkiyə millisinin 2026 Dünya Çempionatı üçün heyəti müəyyənləşib

Turnirdə 48 milli komanda mübarizə aparacaq
Opta Fransanın dünya çempionu olmaq şanslarını qiymətləndirib
01:06
DÇ-2026

Opta Fransanın dünya çempionu olmaq şanslarını qiymətləndirib - VİDEO

Dünya çempionatının qrup mərhələsində Fransa I qrupunda Norveç, Seneqal və İraqla oynayacaq
Xorvatiya millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
1 İyun 23:15
DÇ-2026

Xorvatiya millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Xorvatiya millisi dünya çempionatının qrup mərhələsində L qrupunda mübarizə aparacaq
Opta Almaniya millisinin DÇ-2026-dakı şanslarını qiymətləndirib
1 İyun 20:33
DÇ-2026

Opta Almaniya millisinin DÇ-2026-dakı şanslarını qiymətləndirib

Almaniya komandası E qrupunda Kürasao, Kot-d'İvuar və Ekvadorla qarşılaşacaq
İran millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
1 İyun 19:26
DÇ-2026

İran millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Heyətdə çempion “Traktor”un dörd oyunçusu yer alıb
CAR futbol millisinin problemi aradan qalxdı: DÇ-2026-ya yollanırlar - YENİLƏNİB
1 İyun 16:10
DÇ-2026

CAR futbol millisinin problemi aradan qalxdı: DÇ-2026-ya yollanırlar - YENİLƏNİB

Komanda son anda yaranmış çətinliyi aradan qaldırıb

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq