Opta Fransanın dünya çempionu olmaq şanslarını qiymətləndirib

Superkompüter Fransa milli komandasının DÇ-2026-nı qazanmaq şanslarını qiymətləndirib.
İdman.Biz bildirir ki, tədqiqatın nəticələri X sosial şəbəkəsindəki Opta Analyst səhifəsində dərc edilib.
Opta-nın məlumatına görə, Fransa dünya çempionatını qazanmaq üçün ikinci ən çox ehtimal olunan komandadır və kuboku qazanmaq şansı 13% təşkil edir. Didye Deşamın komandasının finala çıxmaq şansı 21,2%, yarımfinalda 33,4% və dörddəbir finalda 47,9% təşkil edir.
Dünya çempionatının qrup mərhələsində Fransa I qrupunda Norveç, Seneqal və İraqla oynayacaq.
2026-cı il FİFA dünya çempionatının final mərhələsində qırx səkkiz komanda iştirak edəcək. Turnir 11 iyun - 19 iyul 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək.