1 İyun 2026
Opta Almaniya millisinin DÇ-2026-dakı şanslarını qiymətləndirib

1 İyun 2026 20:33
Superkompüter Almaniya milli komandasının 2026-cı il Dünya Kubokunu qazanmaq şanslarını qiymətləndirib.

İdman.Biz bildirir ki, tədqiqatın nəticələri X sosial şəbəkəsindəki Opta Analyst səhifəsində dərc edilib.

Opta-nın məlumatına görə, Almaniya qarşıdan gələn dünya çempionatının qalibi olmağa namizədlər arasında 5,1% şansla yeddinci yerdədir. Yulian Nagelsmanın komandasının finala çıxmaq şansı 10,6%, yarımfinalda 20,2% və dörddəbir finalda 33,8% təşkil edir.

Almaniya komandası E qrupunda Kürasao, Kot-d'İvuar və Ekvadorla qarşılaşacaq. 6 iyunda Almaniya ABŞ-a qarşı yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

2026-cı il dünya çempionatının final mərhələsində qırx səkkiz komanda iştirak edəcək. Yarış 11 iyun - 19 iyul 2026-cı il tarixləri arasında keçiriləcək.

