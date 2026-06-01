Opta Almaniya millisinin DÇ-2026-dakı şanslarını qiymətləndirib

Superkompüter Almaniya milli komandasının 2026-cı il Dünya Kubokunu qazanmaq şanslarını qiymətləndirib.
İdman.Biz bildirir ki, tədqiqatın nəticələri X sosial şəbəkəsindəki Opta Analyst səhifəsində dərc edilib.
Opta-nın məlumatına görə, Almaniya qarşıdan gələn dünya çempionatının qalibi olmağa namizədlər arasında 5,1% şansla yeddinci yerdədir. Yulian Nagelsmanın komandasının finala çıxmaq şansı 10,6%, yarımfinalda 20,2% və dörddəbir finalda 33,8% təşkil edir.
Almaniya komandası E qrupunda Kürasao, Kot-d'İvuar və Ekvadorla qarşılaşacaq. 6 iyunda Almaniya ABŞ-a qarşı yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
2026-cı il dünya çempionatının final mərhələsində qırx səkkiz komanda iştirak edəcək. Yarış 11 iyun - 19 iyul 2026-cı il tarixləri arasında keçiriləcək.