1 İyun 2026 19:26
İran millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

İran milli komandasının 2026-cı il yayda ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb.

Qapıçılar: Əlirza Beiranvənd (Traktor), Hüseyn Hüseyni (Sepahan), Payam Niyazmənd (Persepolis).

Müdafiəçilər: Danial Eyri (Malavan), Ehsan Hacsəfi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteqlal), Hüseyn Kanaani (Persepolis), Şüca Xəlilzadə (Traktor), Milad Məhəmmədi (Persepolis), Əli Neməti (Fulad), Ramin Rezaian (Fulad).

Yarımmüdafiəçilər: Ruzbeh Çeşmi (Esteqlal), Səid İzatulahi (Şabab), Mehdi Qayedi (Əl-Nəsr), Saman Qoddos (Kalba), Məhəmməd Qurbani (Əl-Vahda), Əlirza Cahanbəxş (Dender), Məhəmməd Mohebi (Rostov), Əmir Məhəmməd Rəzzaginiya (Esteqlal), Mehdi Turabi (Traktor), Aria Yusifi (Sepahan)

Hücumçular: Əli Əlipur (Persepolis), Dennis Dərgahi (Standart), Əmirhüseyn Hüseynzadə (Traktor), Şəhriyar Moqanlu (Kalba), Mehdi Taremi (Olimpiakos).

DÇ-2026-da İran Belçika, Misir və Yeni Zelandiya ilə G qrupunda mübarizə aparacaq.

