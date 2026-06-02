2 İyun 2026
AZ

Millimizin növbəti matçlarını hansı hakimlər idarə edəcək?

Futbol
Xəbərlər
2 İyun 2026 17:13
101
Millimizin növbəti matçlarını hansı hakimlər idarə edəcək?

Azərbaycan millisinin Malta və San Marino yığmalarına qarşı keçirəcəyi yoldaşlıq oyunlarının hakim təyinatları açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hər iki qarşılaşmanı Macarıstandan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Malta ilə matçda baş hakim Mixali Kapraliyə Balaş Buzaş, Bençe Belitsa yardım edəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Tamaş Boqnar yerinə yetirəcək.

San Marino ilə görüşü isə Marton Ruş idarə edəcək. Ona Balaş Şert, Balaş Şalai yardımçı olacaqlar. Dördüncü hakim isə Bençe Çsonka olacaq.

Qeyd edək ki, Malta ilə matç iyunun 5-də, San Marino ilə görüş isə iyunun 9-da baş tutacaq. Qarşılaşamalar Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da Macarıstanın Sombatxey şəhərində yerləşən “Haladaş” stadionunda təşkil olunacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul”un əfsanəvi futbolçusuna xərçəng diaqnozu qoyulub
18:09
Futbol

“Liverpul”un əfsanəvi futbolçusuna xərçəng diaqnozu qoyulub

O, “mersisaydlılar”la altı dəfə İngiltərə çempionu olub
Taleh Nəsibov minifutbol üzrə 23-cü Baş Assambleyada iştirak edib - FOTO
17:10
Futbol

Taleh Nəsibov minifutbol üzrə 23-cü Baş Assambleyada iştirak edib - FOTO

Tədbirdə inkişaf strategiyası və gələcək layihələr müzakirə olunub
İraola “Liverpul”a bir addımlıqda
16:57
Futbol

İraola “Liverpul”a bir addımlıqda

İngiltərə nəhəngi baş məşqçi seçimini böyük ölçüdə həll edib
“Quba”nın 24 qol vuran futbolçusu oyunundan narazı qalıb
16:51
Azərbaycan futbolu

“Quba”nın 24 qol vuran futbolçusu oyunundan narazı qalıb

Vidadi Cəfərov növbəti mövsüm üçün iddialı mesaj verib

Domeniko Tedesko İtaliya klubuna rəhbərlik edəcək
16:45
Dünya futbolu

Domeniko Tedesko İtaliya klubuna rəhbərlik edəcək

O, ötən mövsüm İstanbul təmsilçisini 45 oyuna çıxarıb
“Şamaxı”nın yeni baş məşqçisi növbəti mövsüm üçün hədəfləri açıqlayıb
16:38
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın yeni baş məşqçisi növbəti mövsüm üçün hədəfləri açıqlayıb

Azər Bağırovla üç illik müqavilə imzalanıb

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq