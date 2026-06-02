“Kristal Palas” Qlasnerin komandadan ayrıldığını açıqlayıb

2 İyun 2026 19:28
Avstriyalı məşqçi Oliver Qlasner rəsmi olaraq Londonun “Kristal Palas” klubunun baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qlasner 2024-cü ilin fevral ayından bəri “qartallar”a rəhbərlik edirdi.

Onun rəhbərliyi altında komanda 121 oyun keçirib, 53 qələbə, 33 heç-heçə və 35 məğlubiyyət qeydə alıb. Qlasner “Kristal Palas”ı İngiltərə Kubokunda və İngiltərə Superkubokunda qələbəyə aparıb. Bundan əlavə, klub Konfrans Liqasının qalibi olub. 51 yaşlı avstriyalı mütəxəssisin gəlişindən əvvəl “qartallar” heç vaxt kubok qazanmamışdı.

Mətbuatda yayılan məlumatlara görə, Qlasnerin tezliklə “Milan”ın baş məşqçisi olacağı gözlənilir.

