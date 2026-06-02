Konate “Real”la 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayacaq – Şira

“Real Madrid” “Liverpul”dan ayrılan mərkəz müdafiəçisi İbrahima Konateni transfer etməyə yaxındır.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Nikolo Şira məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, 27 yaşlı futbolçu 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayacaq. Konatenin maaşı ildə 10 milyon avro olacaq.
AS xəbər verir ki, fransız futbolçu 4+1 müqaviləsi (mövsüm uzadılması seçimi ilə dörd illik) imzalayacaq.
31 may tarixində “Liverpul” Konate ilə müqaviləsinin ləğv olunduğunu elan edib. Müdafiəçi 2021-ci ilin yayından bəri mersisaydlılarda çıxış edirdi. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.