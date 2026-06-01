1 İyun 2026
AZ

PSJ oyunçuları Çempionlar Liqasının kubokunu “Rolan Qarros” stadionuna gətiriblər - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 İyun 2026 20:48
82
PSJ oyunçuları Çempionlar Liqasının kubokunu “Rolan Qarros” stadionuna gətiriblər

“Pari Sen-Jermen” futbolçuları “Rolan Qarros” stadionundakı tennis kortuna iki UEFA Çempionlar Liqası kubokunu gətiriblər.

İdman.Biz bildirir ki, bu, Paris komandasının oyunçularının tədbirdən əvvəl UEFA Çempionlar Liqası kubokunu nümayiş etdirdikləri ardıcıl ikinci ildir.

Bu dəfə kubokları tennis kortuna Uorren Zair-Emeri, Bredli Barkola, Usman Dembele və Dezire Due gətiriblər.

Ötən mövsüm Çempionlar Liqasının finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da baş tutub. Həlledici matçda Paris komandası “Arsenal”ı 1:1 (penaltilərdə 4:3) hesabı ilə məğlub edib.

2024/25 mövsümündə parislilər finalda “İnter”i 5:0 hesabı ilə məğlub edərək Çempionlar Liqasının qalibi olublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bolonya” və “Sampdoriya”nın keçmiş oyunçusu 33 yaşında həlak olub
21:02
Dünya futbolu

“Bolonya” və “Sampdoriya”nın keçmiş oyunçusu 33 yaşında həlak olub

v
Opta Almaniya millisinin DÇ-2026-dakı şanslarını qiymətləndirib
20:33
DÇ-2026

Opta Almaniya millisinin DÇ-2026-dakı şanslarını qiymətləndirib

Almaniya komandası E qrupunda Kürasao, Kot-d'İvuar və Ekvadorla qarşılaşacaq
İnyesta BƏƏ-nin “Qalf Yunayted” klubunun baş məşqçisi təyin edilib
20:04
Dünya futbolu

İnyesta BƏƏ-nin “Qalf Yunayted” klubunun baş məşqçisi təyin edilib

“Qalf Yunayted” BƏƏ İkinci Divizionunda oynayır
Türki Əş-Şeyx İngiltərə klubuna investisiya qoymağı düşünür
19:49
Dünya futbolu

Türki Əş-Şeyx İngiltərə klubuna investisiya qoymağı düşünür

Potensial müqavilə hazırda İngiltərənin Müstəqil Futbol Tənzimləyicisi (IFR) tərəfindən nəzərdən keçirilir
İran millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
19:26
DÇ-2026

İran millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Heyətdə çempion “Traktor”un dörd oyunçusu yer alıb
PSJ heyətinin dəyərinə görə dünyada birincidir
19:10
Dünya futbolu

PSJ heyətinin dəyərinə görə dünyada birincidir

“Mançester Siti” (1,32 milyard avro) ilk üçlüyü tamamlayır.

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib