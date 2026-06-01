1 İyun 2026
AZ

Türki Əş-Şeyx İngiltərə klubuna investisiya qoymağı düşünür

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 İyun 2026 19:49
42
Türki Əş-Şeyx İngiltərə klubuna investisiya qoymağı düşünür

Səudiyyə Ərəbistanı Baş Əyləncə İdarəsinin sədri Türki Əl-Şeyx İngiltərənin “Derbi Kaunti” futbol klubuna investor olmağa hazırlaşır.

İdman.Biz-in “Daily Mail”ə istinadən məlumatına görə, onun nümayəndələri artıq klubun sahibi Devid Klouzla danışıqlar aparıblar.

Potensial müqavilə hazırda İngiltərənin Müstəqil Futbol Tənzimləyicisi (IFR) tərəfindən nəzərdən keçirilir. Tənzimləyici Əl-Şeyxin klub sahibləri və direktorları üçün yeni tələblərə cavab verib-vermədiyini qiymətləndirməlidir.

Xüsusi diqqət Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondunun (PIF) Nyukasl Yunayteddə nəzarət səhminə sahib olmasına yönəldilir. Tənzimləyici Əl-Şeyxin Derbiyə potensial investisiyasının İngiltərə futbolunda maraqların toqquşması yaratmamasını təmin etməlidir.

Son həftələrdə Türki Əl-Şeyx Derbi Kauntisinin rəsmi sosial media hesablarını izləyərək kluba artan maraq göstərib və bu da onun mümkün iştirakı ilə bağlı şayiələri gücləndirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İnyesta BƏƏ-nin “Qalf Yunayted” klubunun baş məşqçisi təyin edilib
20:04
Dünya futbolu

İnyesta BƏƏ-nin “Qalf Yunayted” klubunun baş məşqçisi təyin edilib

“Qalf Yunayted” BƏƏ İkinci Divizionunda oynayır
İran millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
19:26
DÇ-2026

İran millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Heyətdə çempion “Traktor”un dörd oyunçusu yer alıb
PSJ heyətinin dəyərinə görə dünyada birincidir
19:10
Dünya futbolu

PSJ heyətinin dəyərinə görə dünyada birincidir

“Mançester Siti” (1,32 milyard avro) ilk üçlüyü tamamlayır.
Ançelottinin oğlu Fransa klubuna baş məşqçi təyin olundu
17:32
Futbol

Ançelottinin oğlu Fransa klubuna baş məşqçi təyin olundu

Davide Ançelotti "Lill"lə iki illik müqavilə imzalayıb
CAR futbol millisinin problemi aradan qalxdı: DÇ-2026-ya yollanırlar - YENİLƏNİB
16:10
DÇ-2026

CAR futbol millisinin problemi aradan qalxdı: DÇ-2026-ya yollanırlar - YENİLƏNİB

Komanda son anda yaranmış çətinliyi aradan qaldırıb
DÇ-2026-da sərt qaydalar tətbiq ediləcək
15:56
DÇ-2026

DÇ-2026-da sərt qaydalar tətbiq ediləcək

Futbolçuların texniki zonaya yaxınlaşaraq məşqçilərdən göstəriş almasına icazə verilməyəcək

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib