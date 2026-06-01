Türki Əş-Şeyx İngiltərə klubuna investisiya qoymağı düşünür

Səudiyyə Ərəbistanı Baş Əyləncə İdarəsinin sədri Türki Əl-Şeyx İngiltərənin “Derbi Kaunti” futbol klubuna investor olmağa hazırlaşır.
İdman.Biz-in “Daily Mail”ə istinadən məlumatına görə, onun nümayəndələri artıq klubun sahibi Devid Klouzla danışıqlar aparıblar.
Potensial müqavilə hazırda İngiltərənin Müstəqil Futbol Tənzimləyicisi (IFR) tərəfindən nəzərdən keçirilir. Tənzimləyici Əl-Şeyxin klub sahibləri və direktorları üçün yeni tələblərə cavab verib-vermədiyini qiymətləndirməlidir.
Xüsusi diqqət Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondunun (PIF) Nyukasl Yunayteddə nəzarət səhminə sahib olmasına yönəldilir. Tənzimləyici Əl-Şeyxin Derbiyə potensial investisiyasının İngiltərə futbolunda maraqların toqquşması yaratmamasını təmin etməlidir.
Son həftələrdə Türki Əl-Şeyx Derbi Kauntisinin rəsmi sosial media hesablarını izləyərək kluba artan maraq göstərib və bu da onun mümkün iştirakı ilə bağlı şayiələri gücləndirib.