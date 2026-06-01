“Barselona”nın və İspaniya millisinin sabiq futbolçusu Andres İnyesta BƏƏ-nin “Qalf Yunayted” klubunun baş məşqçisi təyin edilib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə klubun saytında bildirilir.
Mütəxəssisin klubla müqaviləsinin təfərrüatları açıqlanmır. Bu, İnyestanın ilk məşqçi vəzifəsidir.
Oyunçu karyerası ərzində Andres İnyesta “Barselona”da oynayıb və orada doqquz İspaniya çempionluğu, altı İspaniya Kuboku və altı İspaniya Superkubokunu qazanıb. Beynəlxalq səviyyədə o, kataloniyalılarla Çempionlar Liqasını (dörd dəfə), UEFA Superkubokunu (iki dəfə) və FIFA Klublararası Dünya Kubokunu (üç dəfə) qazanıb. Yarımmüdafiəçi həmçinin “Vissel Kobe” və “Emireyts”də da oynayıb. İspaniya millisi ilə İnyesta Dünya Kubokunu və Avropa Çempionatını (iki dəfə) qazanıb.
“Qalf Yunayted” BƏƏ İkinci Divizionunda oynayır və ötən mövsüm liqa cədvəlində 10-cu yeri tutub.