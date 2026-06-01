1 İyun 2026
AZ

PSJ heyətinin dəyərinə görə dünyada birincidir

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 İyun 2026 19:10
73
PSJ heyətinin dəyərinə görə dünyada birincidir

Fransanın PSJ klubu ümumi heyət dəyəri baxımından dünyada birinci yerə yüksələrək İspaniyanın “Real Madrid” və İngiltərənin “Mançester Siti” klublarını geridə qoyub.

İdman.Biz-in Transfermarkt-a istinadən görə, Paris klubunun ümumi oyunçu dəyəri 1,37 milyard avrodur.

“Real Madrid” oyunçularının dəyəri 1,34 milyard avro ilə ikinci yerə düşüb. “Mançester Siti” (1,32 milyard avro) ilk üçlüyü tamamlayır.

UEFA Çempionlar Liqasının finalçıları “Arsenal” (1,23 milyard avro) və İspaniya çempionu “Barselona” (1,17 milyard avro) da ilk beşliyə daxildir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İnyesta BƏƏ-nin “Qalf Yunayted” klubunun baş məşqçisi təyin edilib
20:04
Dünya futbolu

İnyesta BƏƏ-nin “Qalf Yunayted” klubunun baş məşqçisi təyin edilib

“Qalf Yunayted” BƏƏ İkinci Divizionunda oynayır
Türki Əş-Şeyx İngiltərə klubuna investisiya qoymağı düşünür
19:49
Dünya futbolu

Türki Əş-Şeyx İngiltərə klubuna investisiya qoymağı düşünür

Potensial müqavilə hazırda İngiltərənin Müstəqil Futbol Tənzimləyicisi (IFR) tərəfindən nəzərdən keçirilir
İran millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
19:26
DÇ-2026

İran millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Heyətdə çempion “Traktor”un dörd oyunçusu yer alıb
Ançelottinin oğlu Fransa klubuna baş məşqçi təyin olundu
17:32
Futbol

Ançelottinin oğlu Fransa klubuna baş məşqçi təyin olundu

Davide Ançelotti "Lill"lə iki illik müqavilə imzalayıb
CAR futbol millisinin problemi aradan qalxdı: DÇ-2026-ya yollanırlar - YENİLƏNİB
16:10
DÇ-2026

CAR futbol millisinin problemi aradan qalxdı: DÇ-2026-ya yollanırlar - YENİLƏNİB

Komanda son anda yaranmış çətinliyi aradan qaldırıb
DÇ-2026-da sərt qaydalar tətbiq ediləcək
15:56
DÇ-2026

DÇ-2026-da sərt qaydalar tətbiq ediləcək

Futbolçuların texniki zonaya yaxınlaşaraq məşqçilərdən göstəriş almasına icazə verilməyəcək

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib