“Bolonya” və “Sampdoriya”nın keçmiş oyunçusu 33 yaşında həlak olub

1 İyun 2026 21:02
Keçmiş futbolçu Marios Oykonomu yol qəzasında aldığı xəsarətlər nəticəsində 33 yaşında vəfat edib.

İdman.Biz bu barədə “La Gazzetta dello Sport” qəzetinə istinadən məlumat verir.

Oykonomu 23 mayda yol qəzasına düşüb: motosiklet sürərkən geri dönən avtomobillə toqquşub. O, ağır baş zədəsi alıb və əməliyyat olunmalı olub. Daha sonra o, reanimasiya şöbəsinə köçürülüb və vəziyyəti ağır olaraq qalıb.

Oykonomu bazar ertəsi vəfat edib. Bir neçə A Seriyası klubu və media nümayəndələri başsağlığı veriblər.

Karyerası ərzində Marios Oykonomu “Bolonya”, “Sampdoriya”, “Kopenhagen” və digər komandalarda oynayıb.

