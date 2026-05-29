29 May 2026
“Santos” Neymarın zədəsi ilə bağlı açıqlama yayıb

29 May 2026 08:05
“Santos” klubu DÇ-2026 üçün Braziliya milli komandasına çağırılan hücumçu Neymarın səhhəti ilə bağlı mətbuat açıqlaması yayıb.

İdman.Biz bildirir ki, klub daha əvvəl hücumçunun xırda zədəsinin olduğunu bildirmişdi, lakin milli komanda zədənin daha ciddi olduğunu müəyyən edib. Bu, Neymarın milli komandanın dünya çempionatındakı ilk oyununu buraxmasına səbəb ola bilər.

Neymarın klinik problemi ilə bağlı “Santos” klubunun tibb şöbəsi aşağıdakılara aydınlıq gətirir:

“Neymarın bütün tibbi nəticələri Braziliya Futbol Konfederasiyasına (CBF) onun milli komandaya çağırıldığı mayın 18-nə qədər təqdim edilib.

İki həftəlik müddət mayın 17-də başlayır və oyunçunun məşqlərə qayıtması üçün bu bazar günü (31 may) başa çatır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu müddətlər komandanın ehtiyaclarından və oyunların əhəmiyyətindən asılı olaraq şəxsdən şəxsə dəyişə bilər.

Braziliya milli komandasının fizioterapiya komandasına həmçinin 10 ildən çoxdur ki, Neymarı izləyən və onun sağalması boyunca bunu davam etdirəcək “Santos” klubunun mütəxəssisləri də daxildir.

Klubun tibb şöbəsi CBF tibbi heyəti tərəfindən müəyyən edilmiş müalicə qrafiki ilə razıdır.

“Santos” mütəxəssisləri oyunçunun sağalma qabiliyyətindən xəbərdardırlar və Neymarın dünya çempionatında iştirak etməyə hazır olacağına əmindirlər”, - deyə “Globo” “Santos”un sözlərini sitat gətirib.

