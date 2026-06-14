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Markinyos Ançelottinin Braziliya yığmasında nəyi dəyişdiyini deyib

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyun 2026 01:38
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Markinyos Ançelottinin Braziliya yığmasında nəyi dəyişdiyini deyib

Braziliya millisinin müdafiəçisi Markinyos baş məşqçi Karlo Ançelottinin rolundan danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, italiyalı məşqçi 12 may 2025-ci ildə milli komandanın rəhbərliyinə keçib.

“Ançelotti [Avropanın ən yaxşı beş liqasının] dəfələrlə qalibidir və komandanı çempiona çevirməyi bacardığını sübut edib. Düşünürəm ki, onun hazırda sükan arxasında olması bizim üçün vacibdir. O, qaçılmaz çətinliklərin və təzyiqin öhdəsindən çox yaxşı gəlir.

Biz onun kimi komandasını və oyunçularını həqiqətən başa düşən, oyunun taktiki tərəfini və daha da çox çempion olmaq üçün nə lazım olduğunu yaxşı başa düşən bir məşqçiyə sahib olduğumuz üçün çox şadıq. O, komandaya əsl qığılcım, dünya çempionatından əvvəl ehtiyac duyduğumuz əlavə üstünlük gətirdi”, - deyə Markinyos bildirib.

Ançelotti 2013-cü ildən 2015-ci ilə qədər və 2021-ci ildən 2025-ci ilə qədər “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb. Bu dövrdə onun rəhbərliyi altında İspaniya klubu üç dəfə Çempionlar Liqasını, iki dəfə İspaniya çempionluğunu, iki dəfə İspaniya Kubokunu və Superkubokunu, üç dəfə UEFA Superkubokunu, Qitələrarası Kuboku və iki dəfə FİFA Klublararası Dünya Kubokunu qazanıb.

İdman.Biz
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