Montella Avstraliya millisinin güclü tərəflərindən danışıb

Türkiyə millisinin baş məşqçisi Vinçentso Montella 2026-cı il dünya çempionatında Avstraliya ilə qrup mərhələsinin birinci tur oyunu barədə danışıb.
İdman.Biz bildidir ki, oyun iyunun 14-də olacaq.
“Bilirik ki, Avstraliya fiziki cəhətdən güclüdür və künc zərbələrində və cərimə zərbələrində yaxşı oynayır, çünki onların hündürboylu və güclü oyunçuları var. Amma düşünürəm ki, matçda üstünlük bizim əlimizdə olacaq, çünki daha keyfiyyətli oyunçularımız və daha istedadlı komandamız var, ona görə də nə olacağını görəcəyik.
Düşünürəm ki, həqiqətən balanslı bir qrupumuz var və hər dörd komanda qrup mərhələsini keçməyə ümid edir. Düzünü desəm, heç bir komandanın digərlərindən daha güclü və ya zəif olduğunu düşünmürəm və bəlkə də belə olsaydı, hətta qrupda dördüncü komanda hesab edilə bilərdik”, - Montella bildirib.
2026-cı il dünya çempionatında Türkiyə ABŞ, Paraqvay və Avstraliya ilə D qrupunda oynayacaq.