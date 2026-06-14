Qətər millisi tarixində dünya çempionatlarında ilk xalını qazanıb

Qətər millisi 2026-cı il dünya çempionatının B qrupunun ilk tur matçında İsveçrə ilə heç-heçə edib (1:1).
İdman.Biz bildirir ki, Yaxın Şərq komandası tarixində dünya çempionatında ilk xalını qazanıb.
Qətər DÇ-2026-dək yalnız bir dünya çempionatında iştirak edib. 2022-ci ildə futbol üzrə dünya çempionatı məhz bu ölkədə keçirilib.
Qətər millisi ikinci turda Kanada (19 iyun), üçüncü turda Bosniya və Herseqovina (24 iyun) ilə qarşılaşacaq. İsveçrə ikinci turda Bosniya və Herseqovina (18 iyun), üçüncü turda isə Kanada (24 iyun) ilə qarşılaşacaq.