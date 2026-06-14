Pepe Mourinyo ilə işləmək barədə şayiələrə reaksiya verib

“Real Madrid”in və Portuqaliya millisinin keçmiş müdafiəçisi Pepe “Los Blancos”un baş məşqçisi Joze Mourinyonun heyətində mümkün iş barədə şayiələrə cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, iyunun 11-də Joze Mourinyo “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin olunub.
“Bunlar sadəcə şayiələrdir. Mourinyoya danışmamışam, amma bundan sonra nə olacağını heç vaxt dəqiq deyə bilməzsən. Əsas məsələ bu komandanın bir olmasıdır; vacib olan da budur. Bu, klub, azarkeşlər və oyunçular arasındakı əlaqəni gücləndirəcək. Mourinyonun ikonik bir fiqur olduğuna görə, “Real Madrid”i əvvəlki şöhrətinə qaytarmağa qadirdir”, - deyə AS Pepenin sözlərini sitat gətirib.
Pepe 2007-ci ildən 2017-ci ilə qədər “Real Madrid”də oynayıb və üç La Liqa titulunu və üç Çempionlar Liqası kubokunu da daxil olmaqla 14 kubok qazanıb. 2017-ci ildə “Real Madrid”dən ayrıldıqdan sonra, 2019-cu ilin yanvarında “Porto”ya qayıtmazdan əvvəl Türkiyənin “Beşiktaş” komandasında oynayıb.