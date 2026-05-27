Luis Enrike PSJ və “Arsenal”ın oyun tərzlərini müqayisə edib

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike UEFA Çempionlar Liqasının finalından əvvəl parislilərin və Londonun “Arsenal” komandasının oyun üslubları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun mayın 30-da Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da olacaq.
“Düşünmürəm ki, bu iki komanda bir-birinə zidd oyun göstərir. “Arsenal” Mikel Arteta obrazında qurulmuş bir komandadır. O, açıq-aydın Pep Qvardiolanın topa sahib olma əsaslı futbola əsaslanan ideologiyasından ilhamlanıb. Komanda yüksək rəqabətli təbiət nümayiş etdirir - Mikelin şəxsiyyəti də məhz burada parlayır.
“Arsenal” Avropanın ən yaxşı müdafiə komandasıdır və artıq bir neçə ildir belədir. Bu, təsirli bir kombinasiyadır. Komanda tək oyunçuya güvənmir. Onlar standart zərbələrdən çoxlu qol vururlar və iki xüsusiyyəti birləşdirirlər: möhkəm müdafiə və yüksək qol.
Bəziləri deyə bilər ki, “Arsenal” komanda qolları vurmur - amma bunun əhəmiyyəti varmı? İstənilən “Arsenal” azarkeşindən soruşun - əminəm ki, onlar çox sevinirlər. Komanda Premyer Liqanı qazanıb və mən onları təbrik edirəm. Onlar fantastik bir mövsüm keçirdikləri üçün əvvəldən qələbə qazanmağa layiq idilər. Onlar oynadıqları hər turnirdə qalib gəlməyə çox yaxın olublar.
Bizim oxşarlığımız var: “Arsenal” kimi, biz də güclü tərəflərimizdən və imkanlarımızdan maksimum dərəcədə istifadə etməyə çalışırıq. Bunun üçün topu saxlamalı və meydanda yaxşı çıxış etməliyik. Standart zərbələrdən qol vura bilərik. Həm də topu saxlamaq, rəqibin müdafiəsini dağıtmaq üçün yollar tapmaq kimi komanda işi ilə topu saxlamağı sevirik və bunu komanda olaraq etməliyik.
Oyunçularımızın fərdi keyfiyyətləri daha çoxdur, lakin onlar həm də komanda şəklində oynayırlar. Düşünürəm ki, söhbət iki əla komandadan gedir – “Bavariya” ilə yanaşı, onlar Avropanın ən yaxşı üç komandasından biridir. Bütün bunlar o deməkdir ki, “Arsenal”ı məğlub etmək istəyiriksə, uyğunlaşmalı olacağıq - adi haldan fərqli oynamalı və müdafiə olunmalı olacağıq”, - Enrike deyib.