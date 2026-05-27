27 May 2026
AZ

Luis Enrike PSJ və “Arsenal”ın oyun tərzlərini müqayisə edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 May 2026 04:19
304
Luis Enrike PSJ və “Arsenal”ın oyun tərzlərini müqayisə edib

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike UEFA Çempionlar Liqasının finalından əvvəl parislilərin və Londonun “Arsenal” komandasının oyun üslubları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun mayın 30-da Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da olacaq.

“Düşünmürəm ki, bu iki komanda bir-birinə zidd oyun göstərir. “Arsenal” Mikel Arteta obrazında qurulmuş bir komandadır. O, açıq-aydın Pep Qvardiolanın topa sahib olma əsaslı futbola əsaslanan ideologiyasından ilhamlanıb. Komanda yüksək rəqabətli təbiət nümayiş etdirir - Mikelin şəxsiyyəti də məhz burada parlayır.

“Arsenal” Avropanın ən yaxşı müdafiə komandasıdır və artıq bir neçə ildir belədir. Bu, təsirli bir kombinasiyadır. Komanda tək oyunçuya güvənmir. Onlar standart zərbələrdən çoxlu qol vururlar və iki xüsusiyyəti birləşdirirlər: möhkəm müdafiə və yüksək qol.

Bəziləri deyə bilər ki, “Arsenal” komanda qolları vurmur - amma bunun əhəmiyyəti varmı? İstənilən “Arsenal” azarkeşindən soruşun - əminəm ki, onlar çox sevinirlər. Komanda Premyer Liqanı qazanıb və mən onları təbrik edirəm. Onlar fantastik bir mövsüm keçirdikləri üçün əvvəldən qələbə qazanmağa layiq idilər. Onlar oynadıqları hər turnirdə qalib gəlməyə çox yaxın olublar.

Bizim oxşarlığımız var: “Arsenal” kimi, biz də güclü tərəflərimizdən və imkanlarımızdan maksimum dərəcədə istifadə etməyə çalışırıq. Bunun üçün topu saxlamalı və meydanda yaxşı çıxış etməliyik. Standart zərbələrdən qol vura bilərik. Həm də topu saxlamaq, rəqibin müdafiəsini dağıtmaq üçün yollar tapmaq kimi komanda işi ilə topu saxlamağı sevirik və bunu komanda olaraq etməliyik.

Oyunçularımızın fərdi keyfiyyətləri daha çoxdur, lakin onlar həm də komanda şəklində oynayırlar. Düşünürəm ki, söhbət iki əla komandadan gedir – “Bavariya” ilə yanaşı, onlar Avropanın ən yaxşı üç komandasından biridir. Bütün bunlar o deməkdir ki, “Arsenal”ı məğlub etmək istəyiriksə, uyğunlaşmalı olacağıq - adi haldan fərqli oynamalı və müdafiə olunmalı olacağıq”, - Enrike deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Milan” İraolaya 2029-cu ilə qədər müqavilə təklif edib
05:13
Dünya futbolu

“Milan” İraolaya 2029-cu ilə qədər müqavilə təklif edib

Cari mövsümün sonunda ispan məşqçi “Bornmut”dan ayrılacaq
Niko Pas “Real”a keçmək əvəzinə “Komo”da qalmağı seçib
03:11
Dünya futbolu

Niko Pas “Real”a keçmək əvəzinə “Komo”da qalmağı seçib

Pas karyerasına “Real Madrid”də başlayıb
“Arsenal” Artetanın sızdırılmış videosu ilə bağlı araşdırmaya başlayıb
01:53
Dünya futbolu

“Arsenal” Artetanın sızdırılmış videosu ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

Artetanın açıqlamalarını ehtiva edən video artıq sosial mediadan silinib
“Real Madrid” prezident seçkilərinin tarixini açıqlayıb
01:35
Dünya futbolu

“Real Madrid” prezident seçkilərinin tarixini açıqlayıb

2006-cı ildən bəri ilk dəfə olaraq ən yüksək vəzifə uğrunda ən azı iki namizəd mübarizə aparacaq
ABŞ millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
00:58
DÇ-2026

ABŞ millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

ABŞ millisi dünya çempionatında D qrupunda Paraqvay, Avstraliya və Türkiyə ilə oynayacaq
Niko Qonsales “Mançester Siti”dən ayrılmağa hazırdır
00:38
Dünya futbolu

Niko Qonsales “Mançester Siti”dən ayrılmağa hazırdır

Bu mövsüm Qonsales bütün yarışlarda 41 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB
25 May 00:37
Karate

Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Dünya şöhrətli yapon karate ustası, doqquzuncu dan qara kəmər sahibi Şixan Kaqava ilə də görüş olub