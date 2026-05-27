27 May 2026
“Arsenal” Artetanın sızdırılmış videosu ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

27 May 2026 01:53
Londonun “Arsenal” klubu baş məşqçi Mikel Artetanın açıqlamalarını ehtiva edən internetdə sızdırılan videolarla bağlı araşdırma başlatdı.

İdman.Biz-in The Touchline-a istinadən verdiyi məlumata görə, komandanın çempionluq qələbəsi ilə bağlı yayımlanan videonun ictimaiyyətə açıqlanmasından sonra klub bəzi narahatlıqlar yaşayıb.

Səsyazmada Arteta oyunçularına “mütləq Çempionlar Liqasını qazanacaqlarını” deyir. Klub məşqçinin sözlərinin qanunsuz olmadığına və sadəcə onların özünəinamını artırdığına əmindir. Lakin video sosial mediada yayıldıqdan sonra “Arsenal” PSJ-nin meydana artan motivasiya ilə çıxa biləcəyindən qorxmağa başlayıb.

Artetanın açıqlamalarını ehtiva edən video artıq sosial mediadan silinib. PSJ və “Arsenal” arasında UEFA Çempionlar Liqasının finalı mayın 30-da Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçirilməsi planlaşdırılır.

