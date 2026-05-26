Salah və Robertson “Yuventus”a keçə bilərlər

“Yuventus”un baş məşqçisi Luçiano Spalletti “Liverpul”dan ayrılan 33 yaşlı hücumçu Məhəmməd Salahı transfer etmək istəyir.
İdman.Biz bu barədə “La Repubblica”ya istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, italyan menecer həmçinin “Liverpul”dan ayrılan müdafiəçi Endryu Robertsonla da maraqlanır. “Yuventus” həmçinin “Liverpul”un qapıçısı Alisson Bekkeri də transfer etmək istəyir.
Spaletti “Roma”da Salahla birlikdə işlədiyi üçün yenidən onunla işləmək istəyir. Məşqçinin Alisson vasitəsilə də daxil olmaqla, misirli oyunçuya təsir göstərə biləcəyi vurğulanır.
Salah 2015-ci ildən 2017-ci ilə qədər “Roma”da oynayıb. Spalletti 2005-ci ildən 2009-cu ilə qədər və 2016-cı ildən 2017-ci ilə qədər “Vulverhempton”u məşq edib.