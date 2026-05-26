“Real” “Benfika”ya 7 milyon əvəzinə 15 milyon avro ödəməli olacaq

İspaniya klubunun prezident seçkiləri səbəbindən “Real Madrid”in “Benfika”nın baş məşqçisi Joze Mourinyonun müqaviləsi üzrə 7 milyon avroluq alış seçimini aktivləşdirməyə vaxtı olmayacaq.
İdman.Biz-in RTP-yə istinadən məlumatına görə, “los blancos”un bunu etmək üçün vaxtı 26 mayda bitir.
Mənbənin məlumatına görə, “Real Madrid” hazırkı vəziyyətdə 15 milyon avro ödəməli olacaq. Portuqaliyalı məşqçinin “kral klubu”na qayıtması “həll olunmuş bir işdir”.
“Benfika” hazırda “Fulhem”i çalışdıran Marko Silvanın Mourinyonun yerinə keçməsini istəyir. Lissabon klubunun prezidenti Rui Koşta Silvanı İngiltərəni tərk etməyə razı salmağa çalışır.