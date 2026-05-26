Mareska “Mançester Siti” ilə 2029-cu ilədək müqavilə imzalayıb - Romano

Məşqçi Enzo Mareska “Mançester Siti” ilə müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz bu barədə Fabrizio Romanoya istinadən məlumat verir.
Məlumata görə, yeni baş məşqçinin təyinatı ilə bağlı rəsmi açıqlama tezliklə olacaq.
46 yaşlı italiyalı mütəxəssis klubla 2029-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb. Şəhər rəhbərliyi Mareskaya komandanın transfer strategiyasını formalaşdırmaq üçün tam səlahiyyət verib.
Enzo Mareska bu ilin yanvar ayında “Çelsi”dən ayrıldıqdan sonra azad agent olub. O, 2022-ci ildən 2023-cü ilə qədər Pep Qvardiolanın məşqçilər heyətinin üzvü olmaqla “Mançester Siti”də təcrübəyə malikdir. O, əvvəllər klubun gənclər komandalarında da çalışıb.
22 may 2026-cı ildə “Mançester Siti”nin rəsmi saytında Xosep Qvardiolanın 2025/2026 mövsümünün sonunda klubun baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verdiyi bildirilib, baxmayaraq ki, onun müqaviləsi hələ də 2027-ci ilin yayına qədər davam edib.