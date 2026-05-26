26 May 2026
AZ

Mareska “Mançester Siti” ilə 2029-cu ilədək müqavilə imzalayıb - Romano

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 May 2026 21:43
108
Mareska “Mançester Siti” ilə 2029-cu ilədək müqavilə imzalayıb - Romano

Məşqçi Enzo Mareska “Mançester Siti” ilə müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz bu barədə Fabrizio Romanoya istinadən məlumat verir.

Məlumata görə, yeni baş məşqçinin təyinatı ilə bağlı rəsmi açıqlama tezliklə olacaq.

46 yaşlı italiyalı mütəxəssis klubla 2029-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb. Şəhər rəhbərliyi Mareskaya komandanın transfer strategiyasını formalaşdırmaq üçün tam səlahiyyət verib.

Enzo Mareska bu ilin yanvar ayında “Çelsi”dən ayrıldıqdan sonra azad agent olub. O, 2022-ci ildən 2023-cü ilə qədər Pep Qvardiolanın məşqçilər heyətinin üzvü olmaqla “Mançester Siti”də təcrübəyə malikdir. O, əvvəllər klubun gənclər komandalarında da çalışıb.

22 may 2026-cı ildə “Mançester Siti”nin rəsmi saytında Xosep Qvardiolanın 2025/2026 mövsümünün sonunda klubun baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verdiyi bildirilib, baxmayaraq ki, onun müqaviləsi hələ də 2027-ci ilin yayına qədər davam edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” Alisson Bekkerə yeni müqavilə təklif edib
22:45
Dünya futbolu

“Liverpul” Alisson Bekkerə yeni müqavilə təklif edib

Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir
“Real” “Benfika”ya 7 milyon əvəzinə 15 milyon avro ödəməli olacaq
22:30
Dünya futbolu

“Real” “Benfika”ya 7 milyon əvəzinə 15 milyon avro ödəməli olacaq

“Real Madrid” hazırkı vəziyyətdə 15 milyon avro ödəməli olacaq
“Bavariya” Qordonun transferi üçün “Nyukasl”a Nübeli təklif edir
22:14
Dünya futbolu

“Bavariya” Qordonun transferi üçün “Nyukasl”a Nübeli təklif edir

Bu mövsüm Qordon bütün yarışlarda 46 oyunda meydana çıxıb
Kanselu iki il “Barselona”da qalmaq istəyir
20:48
Dünya futbolu

Kanselu iki il “Barselona”da qalmaq istəyir

Kanselu 2023/2024 mövsümündə “blauqrana”da oynayıb
Romelu Lukaku: “Napoli”yə olan sevgim dəyişməz qalır”
20:18
Dünya futbolu

Romelu Lukaku: “Napoli”yə olan sevgim dəyişməz qalır”

Lukaku “Napoli”yə 2024-cü ilin yayında “Çelsi”dən keçib
Roy Kin Bruno Fernandeşlə mübahisəsi fonunda eşşək şəkli paylaşıb
19:47
Dünya futbolu

Roy Kin Bruno Fernandeşlə mübahisəsi fonunda eşşək şəkli paylaşıb - FOTO

Fernandeş Kinlə bağlı suala cavab olaraq irlandiyalı oyunçunun yalan danışdığını vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB
25 May 00:37
Karate

Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Dünya şöhrətli yapon karate ustası, doqquzuncu dan qara kəmər sahibi Şixan Kaqava ilə də görüş olub