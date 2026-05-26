Romelu Lukaku: “Napoli”yə olan sevgim dəyişməz qalır”

Belçikalı hücumçu Romelu Lukaku 2026-cı il dünya çempionatından sonra “Napoli”dən ayrılacağı ilə bağlı şayiələrə cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, Romelu Lukaku “Napoli”yə 2024-cü ilin yayında 30,7 milyon avroya “Çelsi”dən keçib.
“Bəzi İtaliya mediasının vəziyyəti necə təsvir etməsindən bir az əsəbiləşdim. Onlar bunu çox şişirdiblər. Mən bura tətil üçün gəlməmişəm. Dünya çempionatında Belçika milli komandası və [növbəti mövsümdə] “Napoli” üçün ən yaxşı şəkildə çıxış etmək üçün mümkün qədər tez ən yaxşı formasıma qayıtmaq istəyirdim.
“Napoli” ilə münasibətlərimə gəldikdə isə, hər şey yaxşıdır. Kluba olan sevgim dəyişməz olaraq qalır. Müqaviləmin daha bir ili qalıb və mən “Napoli” oyunçusuyam. Getməyimi istəyənlərdən deyiləm. Özümü getdikcə daha yaxşı hiss edirəm”, - RTBF Lukakunun sözlərini sitat gətirir.
Lukaku ötən mövsüm yeddi oyunda bir qol vurub.