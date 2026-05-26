“Xetafe” Fabio Çelestini ilə razılığa gəlib

“CSKA Moskva”nın keçmiş baş məşqçisi Fabio Çelestini “Xetafe” ilə ilkin razılığa gəlib və komandanı idarə edə bilər.
İdman.Biz bu barədə “Marca”ya istinadən məlumat verir.
İsveçrəli məşqçi vəzifəni icra etməyə hazırdır, lakin müqavilə hələ yekunlaşdırılmayıb, çünki klub rəhbərliyi “Xetafe”dən “Sevilya”ya keçə biləcək hazırkı baş məşqçi Xose Bordalasın yekun qərarını gözləyir. Əvvəllər müqaviləsini yeniləməkdən imtina edən Bordalas bu həftə rəhbərliklə görüşəcək.
Çelestini klubla Rusiya Superkubokunu qazandıqdan sonra mayın əvvəlində “CSKA Moskva”nın baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb.
“Xetafe” ötən mövsüm La Liqada 51 xal qazanaraq turnir cədvəlində yeddinci yeri tutub və bu, klubun 2026/27 mövsümündə La Liqa Konfrans Liqasında iştirak etməsinə imkan verəcək.