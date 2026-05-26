26 May 2026
AZ

Luis de la Fuente Mourinyonun “Real”a gəlişi barədə danışıb

Futbol
Xəbərlər
26 May 2026 18:14
69
Luis de la Fuente Mourinyonun “Real”a gəlişi barədə danışıb

İspaniya futbol millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente Joze Mourinyonun “Real Madrid”ə mümkün təyinatı ilə bağlı fikrini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis portuqaliyalı məşqçinin Madrid təmsilçisinə qayıdışını uğurlu variant hesab edir.

De la Fuente klub qərarlarına hörmətlə yanaşdığını bildirib. O, “Real Madrid”in və digər klubların daxili məsələlərindən xəbərdar olmadığını, buna görə də verilən qərarları kənardan dəyərləndirməyin çətin olduğunu deyib.

“Mourinyo möhtəşəm məşqçidir. Onun “Real Madrid”də çox zəngin tarixi var. Bu ideya mənə çox yaxşı görünür”, - deyə De la Fuente bildirib.

Qeyd edək ki, “Benfika”nın baş məşqçisi olan Joze Mourinyonun yayda “Real Madrid”in sükanı arxasına keçə biləcəyi barədə iddialar səsləndirilib. Onun Alvaro Arbeloanın istefasından sonra Madrid klubunu çalışdırmağa əsas namizəd olduğu vurğulanır.

De la Fuente daha əvvəl futbol üzrə İspaniya millisinin qarşıdakı dünya çempionatı üçün heyətinə “Real Madrid”dən heç bir futbolçu dəvət etməməsi ilə də gündəmə gəlib. Bu, Madrid klubunun tarixində ilk belə hal kimi göstərilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rüdiger yeni müqavilənin şərtləri ilə razılaşdı
17:59
Futbol

Rüdiger yeni müqavilənin şərtləri ilə razılaşdı

Almaniyalı müdafiəçinin “Real Madrid”lə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədə olacaq
“Verilən qərar mənim üçün də gözlənilməz oldu” - Rahid Əmirquliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:45
Futbol

“Verilən qərar mənim üçün də gözlənilməz oldu” - Rahid Əmirquliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Şahdağ Qusar” baş məşqçi və köməkçiləri ilə vidalaşıb
“Kəpəz”in bıçaqlanan futbolçusu Veysəl Rzayev komandasını dəyişir
17:32
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in bıçaqlanan futbolçusu Veysəl Rzayev komandasını dəyişir

O, Gəncə təmsilçisindən heç kimlə danışmadığını bildirib
Elgiz Kərəmli “Şəfa” FK-dan getdiyini təsdiqlədi
17:29
Azərbaycan futbolu

Elgiz Kərəmli “Şəfa” FK-dan getdiyini təsdiqlədi

Premyer Liqaya yüksələn komandanın baş məşqçisi postundan ayrıldı
Mahir Emreli Acun Ilıcalının klubundan təklif alıb - VİDEO
17:13
Futbol

Mahir Emreli Acun Ilıcalının klubundan təklif alıb - VİDEO

Millinin hücumçusu danışıqların detallarını açıb
“Qarabağ” FK-nın aşağı yaş qrupları beynəlxalq turnirlərə qatılacaq
17:05
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” FK-nın aşağı yaş qrupları beynəlxalq turnirlərə qatılacaq

Akademiya komandalarını beynəlxalq sınaqlar gözləyir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb