26 May 2026
AZ

Elgiz Kərəmli “Şəfa” FK-dan getdiyini təsdiqlədi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
26 May 2026 17:29
90
Elgiz Kərəmli “Şəfa” FK-dan getdiyini təsdiqlədi

"Məlumat doğrudur. "Şəfa"dan ayrılmışam. Klubun rəhbərliyi əməkdaşlıq etmək istəmədi və qarşılıqlı razılaşma əsasında yollarımızı ayırdıq".

Bu sözləri “Şəfa” futbol klubunun baş məşqçisi Elgiz Kərəmli deyib.

Gənc mütəxəssis "Şəfa"dan ayrıldığını təsdiqləyib.

"Müqaviləmin artırılması nəzərdə tutulurdu. Elə də oldu. Daha bir il uzatdıq, qarşılıqlı razılıq əsasında vidalaşdıq. Komandanı Premyer Liqaya çıxaran məşqçi niyə saxlanılmadı? Bu sualı yaxşı olardı ki, rəhbərliyə ünvanlayardız. Mən cavablaya bilmərəm. Sadəcə olaraq, davam etmək istəmədilər, mən də hörmətlə qarşıladım. Futbolda belə hadisələr olur. Danışıq apardığım komanda yoxdur. Yəqin ki, ayrılmağımla bağlı məlumatsızdılar. Təklif olsa, işləməyə hazıram", deyə o sport24.az-a bildirib.

Qeyd edək ki, "Şəfa" Elgiz Kərəmlinin rəhbərliyi altında Birinci Liqada çempion olaraq, Premyer Liqaya birbaşa vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Verilən qərar mənim üçün də gözlənilməz oldu” - Rahid Əmirquliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:45
Futbol

“Verilən qərar mənim üçün də gözlənilməz oldu” - Rahid Əmirquliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Şahdağ Qusar” baş məşqçi və köməkçiləri ilə vidalaşıb
“Kəpəz”in bıçaqlanan futbolçusu Veysəl Rzayev komandasını dəyişir
17:32
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in bıçaqlanan futbolçusu Veysəl Rzayev komandasını dəyişir

O, Gəncə təmsilçisindən heç kimlə danışmadığını bildirib
Mahir Emreli Acun Ilıcalının klubundan təklif alıb - VİDEO
17:13
Futbol

Mahir Emreli Acun Ilıcalının klubundan təklif alıb - VİDEO

Millinin hücumçusu danışıqların detallarını açıb
“Qarabağ” FK-nın aşağı yaş qrupları beynəlxalq turnirlərə qatılacaq
17:05
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” FK-nın aşağı yaş qrupları beynəlxalq turnirlərə qatılacaq

Akademiya komandalarını beynəlxalq sınaqlar gözləyir
“Şamaxı” futbol komandasında beş ayrılıq
16:41
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” futbol komandasında beş ayrılıq

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb
Azərbaycanın avrokubok dördlüyü transfer işlərinə start verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:27
Futbol

Azərbaycanın avrokubok dördlüyü transfer işlərinə start verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

“Qarabağ”, “Sabah”, “Neftçi” və “Turan Tovuz” yeni mövsüm və avrokuboklar üçün heyətlərini formalaşdırmağa başlayıblar

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb