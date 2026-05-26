Mahir Emreli Acun Ilıcalının klubundan təklif alıb - VİDEO

Futbol üzrə Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emreli vaxtikən məşhur türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalının sahibi olduğu “Hall Siti”dən təklif aldığını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, M.Emreli bu barədə “CBC Sport”un canlı efirində yayımlanan “90 dəqiqə” verilişində danışıb.
Mahir Emreli hətta Acun Ilıcalı ilə birbaşa danışdığını və aparılan müzakirələrin detallarını açıqlayıb:
“Lakin mətbuatda oxuyanda ki, “Hall Siti”yə bir vaxtlar Zaqreb “Dinamo”sunda birgə çalışdığım Yakiroviç baş məşqçi gəlir, fikrim dəyişdim. Mən Yakiroviçə böyük hörmət edirəm, amma bilirdim ki onun oynadığı sistemə uyğun deyiləm”.
