26 May 2026
Azərbaycanın avrokubok dördlüyü transfer işlərinə start verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

26 May 2026 16:27
Azərbaycanı avrokuboklarda təmsil edəcək klublar artıq transfer bazarında fəal işləməyə başlayıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, yerli KİV-in məlumatına görə, “Qarabağ”, “Sabah”, “Neftçi” və “Turan Tovuz” yalnız güclənmək üçün futbolçu axtarmır, həm də heyətlərdə ciddi dəyişikliklərə hazırlaşırlar. Söhbət artıq baş tutmuş keçidlər və ayrılıqlardan, həm də bir neçə mənbədə yer alan və ən çox müzakirə olunan transfer şayiələrindən gedir.

Hazırda ən konkret vəziyyət “Qarabag”dadır. Ağdam klubu artıq hücum xəttinə iki transfer reallaşdırıb. Qurban Qurbanovun komandası fransalı vinger Jali Muaddib və isveçli hücumçu Zakariya Savo ilə güclənib. Bununla yanaşı, “Qarabağ” artıq Emmanuel Addai, Ramil Şeydayev və Sami Mmaeyə ilə yollarını ayırıb, Toral Bayramov isə karyerasını Türkiyədə davam etdirəcək.

Ağdam klubunun heyəti ətrafında başqa diqqətçəkən məqamlar da var. Yerli KİV-in məlumatına görə, Elvin Cəfərquliyev komandanı tərk edə bilər və futbolçunun agenti artıq onun gediş ehtimalından danışıb. Həmçinin polşalı qapıçı Mateus Koxalskinin gələcəyi də müzakirə olunur. Mətbuata sızan məlumata əsasən, o, “Qarabağ”dan ayrıla bilər və klub Bosniya və Herseqovinadan olan qapıçı variantını nəzərdən keçirir. Həmin futbolçunun adı isə hələ açıqlanmır.

Daha bir maraqlı transfer şayiəsi hücum xətti ilə bağlıdır. “Qarabağ”ın “Fatih Karagümrük”də icarə əsasında çıxış etmiş “Srvena Zvezda”nın hücumçusu Şavi Babiklə maraqlandığı bildirilir. KİV-in məlumatına görə, futbolçunu “Omonia” və AEK də izləyir.

“Sabah”da transfer kampaniyasını tarixi çempionluq mövsümünün fonunda keçirilir. Çempionlar Liqasında debüt edəcək Bakı klubu artıq bir neçə vacib futbolçunu heyətdə saxlaya bilib. Klub Timateuş Puxaçın transfer hüququnu “Holştayn”dan alıb, Omarali Raxmonaliyevin “Rubin”dən tam keçidini rəsmiləşdirib, daha əvvəl isə “Lill”dən Aaron Malouda ilə müqavilə bağlayıb. Həmçinin Patrik Mbina komandada icarə əsasında çıxış edib və “Sabah”ın onun transfer hüququnu almaq imkanı var.

Çempionun əsas itkisi isə Coy Lens Mikelsin gedişidir. Komandanın hücum xəttinin liderlərindən və ən məhsuldar oyunçularından biri müqaviləsini yeniləməyib. Onun ayrılığı avrokuboklar öncəsi yeni hücumçunun tapılmasını “Sabah” üçün əsas vəzifələrdən birinə çevirib.

Mümkün transferlər arasında ən çox “Lill”dən Yunes Laşaab və “Gənclərbirliyi”dən Henri Onyekurunun adları hallanır. Birincinin, KİV-in məlumatına görə, keçidə yaxın olduğu bildirilir. Onyekuru məsələsi isə futbolçunun Türkiyə klubu ilə qüvvədə olan müqaviləsinə görə daha mürəkkəb görünür.

“Neftçi”də də ciddi yenidənqurma gözlənilir. Bakı klubu artıq müqavilə müddəti başa çatan Edvin Kuş və Murad Məmmədovla vidalaşıb. Yerli KİV həmçinin Vensan Abubakarın da gedişi barədə məlumat yayıb. Klub kamerunlu hücumçu ilə müqavilənin uzadılması variantından istifadə etməyib.

Bununla yanaşı, “Neftçi” müdafiə xəttini gücləndirmək üzərində çalışır. Əsas transfer hədəfi kimi Rüfət Abbasov göstərilir. KİV-in məlumatına görə, tərəflər artıq razılığa gəliblər. Bundan başqa, klub Amin Seydiyevlə də maraqlanır və ona müqavilə təklif edib.

“Neftçi” üçün daha bir vacib məsələ lider futbolçuların komandada saxlanılmasıdır. KİV-də yayılan xəbərlərə görə, klub Bassala Sambou ilə müqaviləni uzatmaq istəyir və kapitan Emin Mahmudovla yeni anlaşmaya yaxındır. Daha əvvəl gedişi ilə bağlı xəbərlər yayılan Murad Xaçayev isə baş məşqçi Yuri Vernidubun planlarında qala bilər.

“Turan Tovuz”da isə hələlik rəsmi məlumatlar daha azdır. Buna baxmayaraq, klub avrokuboklar öncəsi güclənməyə hazırlaşır. Yerli KİV-in məlumatına görə, Kurban Berdiyev komandasında dörd yeni futbolçu görmək istəyir: qapıçı, müdafiəçi, yarımmüdafiəçi və hücumçu.

Bununla yanaşı, Tovuz klubunda itkilər də gözlənilir. Komandanı tərk edə biləcək futbolçular arasında Sergey Samok, Şəhriyar Əliyev, Tural Bayramlı, Xəyal Nəcəfov, Filip Ozobiç və icarə müqaviləsi başa çatan Mark Rene Mampassinin adları çəkilir.

“Turan Tovuz”un mümkün yeni transferləri arasında isə ən çox Diego Balao və Patrik Andradein adları hallanır. Hər iki variant yarımmüdafiə xəttinin gücləndirilməsi baxımından məntiqli görünür. Lakin bu keçidlərlə bağlı hələ rəsmi açıqlama yoxdur.

Beləliklə, Azərbaycanın avrokubok dördlüyü yayı fərqli məqsədlərlə qarşılayır. “Qarabağ” artıq hücum xəttini nöqtəvi şəkildə yeniləməyə başlayıb, “Sabah” liderlərindən birinin gedişindən sonra çempion balansını qorumağa çalışır, “Neftçi” yeni baş məşqçi üçün yenidənqurma aparır, “Turan Tovuz” isə ilk ciddi beynəlxalq sınaq öncəsi güclənməyə hazırlaşır.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
