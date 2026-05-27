27 May 2026
ABŞ millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

27 May 2026 00:58
ABŞ Futbol Federasiyası (USSA) bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatı üçün milli komandanın heyətini rəsmi saytında dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, ABŞ millisi dünya çempionatında D qrupunda Paraqvay, Avstraliya və Türkiyə ilə oynayacaq.

Qapıçılar: Kris Bredi (Çikaqo Fayr), Mett Friz (Nyu-York Siti), Mett Terner (Nyu-İnqlend Revolyuşn).

Müdafiəçilər: Maks Arfsten (Kolumbus Kryu), Sercino Dest (PSV), Aleks Friman (Vilyarreal), Mark Makkenzi (Tuluza), Tim Ream (Şarlotta), Kris Riçards (Kristal Pelas), Entoni Robinson (Fulhem), Maylz Robinson (Sinsinnati), Cozef Skalli (Borussiya Mönhenqladbax), Oston Trusti (Seltik).

Yarımmüdafiəçilər: Tayler Adams (Bornmut), Sebastian Berhalter (Vankuver Uaytkeps), Veston Makkenni (Yuventus), Covanni Reyna (Borussiya Mönhenqladbax), Kristian Roldán (Sietl Saunders), Malik Tillmann (Bayer Leverkuzen).

Hücumçular: Brenden Aaronson (Lids Yunayted), Folarin Baloqun (Monako), Rikardo Pepi (PSV), Kristian Pulisiç (Milan), Timoti Vea (Marsel), Haci Rayt (Koventri Siti), Aleks Sendehas (Amerika).

