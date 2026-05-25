Azərbaycan Premyer Liqasından iki futbolçu DÇ-2026-da iştirak edəcək

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən iki futbolçu 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah”ın yarımmüdafiəçisi Umarəli Rahmonəliyev Özbəkistan millisinin, “Turan Tovuz”un müdafiəçisi Roderik Miller isə Panama yığmasının heyətində mundiala yollanacaq.
Hazırkı vəziyyətə əsasən, onlar turnirdə Azərbaycan Premyer Liqasından olan yeganə təmsilçilərdir.
Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul 2026-cı il tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.