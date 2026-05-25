Konqo millisinin DÇ-2026-da iştirakı ilə bağlı son qərar verildi

Konqo DR millisinin 2026-cı il dünya çempionatında iştirakı ilə bağlı yaranan qeyri-müəyyənliyə aydınlıq gətirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Konqonun Futbol Federasiyası (FECOFA) ilə FIFA arasında keçirilən görüşün nəticəsinə əsasən, ABŞ-da tətbiq olunan sanitar qaydalara milli komandanın futbolçuları və heyəti tərəfindən əməl edildiyi müəyyən olunub. Bu səbəbdən komanda nümayəndə heyətinə mundiala hazırlıqları davam etdirməsi tövsiyə edilib.
Açıqlamada həmçinin qeyd olunub ki, ABŞ vizası ala bilməyən və turnir üçün bilet əldə edən azarkeşlərə FIFA tərəfindən kompensasiya ödənilməsi məsələsinə baxıla bilər.
Qeyd edək ki, komandanın turnirdə iştirakı əvvəllər epidemioloji vəziyyət səbəbindən (Ebola virusunun yayılması ilə bağlı yaranan narahatlıq) sual altında idi. Bununla belə, futbolçuların turnirdə çıxış edə bilməsi üçün izolyasiya qaydalarına əməl etmələri tövsiyə olunub.