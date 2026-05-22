22 May 2026
AZ

Tuxel Səudiyyə Ərəbistanında oynayan futbolçunu niyə milliyə çağırdığını izah edib

DÇ-2026
Xəbərlər
22 May 2026 22:09
160
Tuxel Səudiyyə Ərəbistanında oynayan futbolçunu niyə milliyə çağırdığını izah edib

İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel “Əl-Əhli”nin 30 yaşlı hücumçusu Ayvan Tonini 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandaya çağırmaq qərarına münasibət bildirib.

İdman.Biz bildiriri ki, bu mövsüm Toni bütün yarışlarda 49 oyun keçirib, 42 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.

“Toninin mənim oyunçum olmuş məşqçisindən fantastik rəylər aldım. O, fantastik nəticələr göstərməyə davam edir. Qol vurmaq üçün lazım olan keyfiyyətə malikdir. Toni diqqəti digər hücumçulardan yayındıra bilir. Ayvan cərimə meydançasında təbii hisslərə malikdir və təbii şəkildə son qolu vurur. O, standart zərbələri yaxşı yerinə yetirir. Əlbəttə ki, Toni dünya səviyyəli penalti yerinə yetirən oyunçudur”, - jurnalist Kreyq Houp özünün X sosial media səhifəsində Tuxelin sözlərini sitat gətirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-da sensorlu toplardan istifadə olunacaq
15:23
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensorlu toplardan istifadə olunacaq

Bütün məlumatlar real vaxt rejimində VAR sisteminə ötürüləcək
İngiltərə millisinin DÇ-2026 siyahısı açıqlandı: Bir neçə məşhur yoxdur
11:57
DÇ-2026

İngiltərə millisinin DÇ-2026 siyahısı açıqlandı: Bir neçə məşhur yoxdur

Yığmanın 26 nəfərlik heyətində gözlənilməz seçimlər diqqət çəkir
CAR millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb
06:06
DÇ-2026

CAR millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb

DÇ-2026-da Cənubi Afrika A qrupunda Meksika, Cənubi Koreya və Çexiya ilə oynayacaq
Özbəkistan millisi DÇ-2026 zamanı “Atlanta”nın bazasında məşq edəcək
02:14
DÇ-2026

Özbəkistan millisi DÇ-2026 zamanı “Atlanta”nın bazasında məşq edəcək

DÇ-2026 11 iyunda başlayacaq və 19 iyula qədər davam edəcək
Harri Maquayr DÇ-2026-da oynamayacaq
01:26
DÇ-2026

Harri Maquayr DÇ-2026-da oynamayacaq - VİDEO

Qərar oyunçunu şoka salıb
Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
21 May 23:24
DÇ-2026

Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Norveç hazırda FİFA dünya reytinqində 31-ci yerdədir

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək