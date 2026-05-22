Tuxel Səudiyyə Ərəbistanında oynayan futbolçunu niyə milliyə çağırdığını izah edib

İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel “Əl-Əhli”nin 30 yaşlı hücumçusu Ayvan Tonini 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandaya çağırmaq qərarına münasibət bildirib.
İdman.Biz bildiriri ki, bu mövsüm Toni bütün yarışlarda 49 oyun keçirib, 42 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.
“Toninin mənim oyunçum olmuş məşqçisindən fantastik rəylər aldım. O, fantastik nəticələr göstərməyə davam edir. Qol vurmaq üçün lazım olan keyfiyyətə malikdir. Toni diqqəti digər hücumçulardan yayındıra bilir. Ayvan cərimə meydançasında təbii hisslərə malikdir və təbii şəkildə son qolu vurur. O, standart zərbələri yaxşı yerinə yetirir. Əlbəttə ki, Toni dünya səviyyəli penalti yerinə yetirən oyunçudur”, - jurnalist Kreyq Houp özünün X sosial media səhifəsində Tuxelin sözlərini sitat gətirib.