Qana millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq

Qana millisi “Tottenhem”in yarımmüdafiəçisi Məhəmməd Kudusun 2026-cı il dünya çempionatını buraxacağını təsdiqləyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu 2026-cı ilin ilk yarısında onu narahat edən zədədən sonra sağalır.
Aprel ayına qədər Kudusun səhhətindəki problemlər aradan qalxmışdı, lakin tezliklə residiv baş verdi. Onun son oyunu 4 yanvarda Premyer Liqada “Sanderlend”ə qarşı olub və 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Qana dünya çempionatında İngiltərə, Xorvatiya və Panama ilə bir qrupda mübarizə aparacaq. Milli komandanın ilk oyunu 18 iyunda Panamaya qarşı keçiriləcək.