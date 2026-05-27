Qana millisinin yarımmüdafiəçisi dünya çempionatını buraxacaq

27 May 2026 00:19
Qana millisi “Tottenhem”in yarımmüdafiəçisi Məhəmməd Kudusun 2026-cı il dünya çempionatını buraxacağını təsdiqləyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu 2026-cı ilin ilk yarısında onu narahat edən zədədən sonra sağalır.

Aprel ayına qədər Kudusun səhhətindəki problemlər aradan qalxmışdı, lakin tezliklə residiv baş verdi. Onun son oyunu 4 yanvarda Premyer Liqada “Sanderlend”ə qarşı olub və 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

Qana dünya çempionatında İngiltərə, Xorvatiya və Panama ilə bir qrupda mübarizə aparacaq. Milli komandanın ilk oyunu 18 iyunda Panamaya qarşı keçiriləcək.

