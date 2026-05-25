Kanada millisinin 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Kanada Futbol Assosiasiyası bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandanın heyətini rəsmi saytında dərc edib.
İdman.Biz bildirir ki, DÇ-2026-da Kanada B qrupunda Bosniya və Herseqovina, Qətər və İsveçrə komandaları ilə mübarizə aparacaq.
Qapıçılar: Maksim Krepo (“Orlando Siti”), Ouen Qudman (“Kristal Palas”), Deyn Sent-Kler (“İnter Mayami”).
Müdafiəçilər: Zorxan Bassonq (“Sportinq Kanzas Siti”), Moise Bombito (“Ouşen Nis”), Derek Kornelius (“Marsel”), Alfonso Deyvis (“Bavariya”), Lyuk De Fugerolles (“Fulhem”), Alistair Conston (“Seltik”), Alfi Cons (“Midlsbro”), Ceymi Nayt-Lebel (“Bristol Siti”), Riçi Laryea (“Toronto”), Ralf Priso (“Vankuver Uaytkeps”), Niko Siqur (“Hayduk”), Coel Uoterman (“Çikaqo Fayr”).
Yarımmüdafiəçilər: Əli Əhməd (“Norviç Siti”), Tejon Byukanan (“Vilyarreal”), Matye Şoynere (“Los-Anceles”), Stiven Eştakyu (“Porto”), Marselo Flores (“Tiqres”), İsmael Kone (“Sassuolo”), Liam Millar (“Hull Siti”), Ceyden Nelson (“Ostin”), Conatan Osorio (“Toronto”), Natan-Dilan Saliba (“Anderlext”), Yakob Şaffelburq (“Los Anceles”).
Hücumçular: Conatan Devid (“Yuventus”), Promise David (“Yunion”), Daniel Cebbison (“Bornmut”), Kayl Larin (“Malyorka”), Tani Oluvaseyi (“Vilyarreal”), Ceysen Rassel-Rou (“Tuluza”).