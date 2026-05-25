25 May 2026
Florian Virtz: “Uşaqlıq arzum gerçəkləşəcək”

25 May 2026 22:58
“Liverpul”un və Almaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Florian Virtz Almaniya millisinin DÇ-2026 heyətinə daxil edilməsi ilə bağlı hisslərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, 2026-cı il dünya çempionatında Almaniya E qrupunda Kürəsao, Kot-d'İvuar və Ekvadorla oynayacaq.

“Dünya çempionatından daha mənalı bir şey yoxdur: uşaqlıqda xəyal etdiyin şeydir. Əgər qarşıdan gələn turnirdə oynamaq şansım olsa, bu, tamamilə mümkündür, onda uşaqlıq arzum gerçəkləşəcək. Əvvəlki Dünya çempionatına gedə bilərdim, amma zədə aldım. Bu ilki turnir mənim üçün ən uyğun vaxtda gəlir, çünki özümü tamamilə əla hiss edirəm. Səbirsizliklə gözləyirəm!” - Virtz rəsmi FIFA saytında bildirib.

İdman.Biz
