“Milan” İraolaya 2029-cu ilə qədər müqavilə təklif edib

“Milan” ispan məşqçi Andoni İraolanı “rossoneri”yə keçməyə razı salmaq üçün ona 2029-cu ilə qədər ildə 4 milyon avro maaşla müqavilə təklif edib.

İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Nikolo Şiranın X sosial media səhifəsində verdiyi məlumata görə, 43 yaşlı mütəxəssis İtaliya klubunun baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəddir.

Mənbənin məlumatına görə, İraola həmçinin “Nyukasl”, “Kristal Palas” və “Bayer Leverkuzen”dən də təkliflər alıb.

Cari mövsümün sonunda ispan məşqçi 2023-cü ilin yayından bəri çalışdığı “Bornmut”dan ayrılacaq. İraolanın rəhbərliyi altında “albalılar” ilk dəfə İstriyada Avropa yarışlarına vəsiqə qazanıblar. Onlar gələn mövsüm Avropa Liqasında oynayacaqlar.

