27 May 2026
Niko Pas “Real”a keçmək əvəzinə “Komo”da qalmağı seçib

27 May 2026 03:11
Yarımmüdafiəçi Niko Pas “Real Madrid”ə keçmək əvəzinə karyerasını “Komo”da davam etdirmək niyyətindədir.

İdman.Biz-in insayder Canluka Di Marzioya istinadən məlumatına görə, oyunçu İtaliya klubunda daha bir mövsüm keçirmək istəyir.

A Seriyası klubunun rəhbərliyi oyunçunu saxlamaqda maraqlıdır və bunun baş verməsi üçün əlindən gələni edir. Lakin son qərarı “Real Madrid” verəcək və Argentina millisinin oyunçusunu 2026-cı ildə 9 milyon avroya, 2027-ci ildə isə 10 milyon avroya geri almaq seçimi var.

“Komo” “Los Blancos”un məşqçisi kimi qayıdan Joze Mourinyonun Pası dərhal heyətə qatmaq istədiyindən xəbərdardır. Bununla belə, klub qarşıdan gələn prezident seçkilərinin transferi bir il gecikdirəcəyinə ümid edir. Niko bu mövsüm A Seriyasında 35 oyun keçirib və 12 qol vurub.

Pas karyerasına “Real Madrid”də başlayıb və 12 yaşında “Tenerife”nin akademiyasından transfer olub. Komo yarımmüdafiəçini 2024-cü ildə əldə edib və 10 milyon avro geri almaq seçimini saxlayıb. Hazırda Transfermarkt onu 65 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

