“Nottingem Forest” Murilyo ilə müqaviləni yeniləyib

“Nottingem Forest” 23 yaşlı braziliyalı müdafiəçi Murilyonun müqaviləsinin yeniləndiyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyunçunun yeni müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir.
“Bu, klubla müqaviləminikinci dəfə uzadılmasıdır və mən çox xoşbəxtəm. Bu, gerçəkləşən bir xəyaldır, bu, mənim, ailəm və karyeram üçün həqiqətən vacibdir. Bu, komanda üçün nə qədər vacib olduğumu, insanların mənə etibar etdiyini göstərir. Həmçinin azarkeşlərə təşəkkür etmək istəyirəm, çünki onlar təkcə mənim üçün deyil, həm də komanda üçün həqiqətən vacibdir və mən onlarla çox fəxr edirəm”, - Murilyo “Nottingem Forest”in rəsmi saytında bildirib.
Bu mövsüm Murilyo bütün yarışlarda 39 oyunda meydana çıxıb və iki qol vurub. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 55 milyon avrodur. Daha əvvəl mediada oyunçunun “Çelsi” və “Liverpul”un maraq dairəsində olduğuna dair məlumatlar yayılmışdı.