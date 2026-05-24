“Barselona” rəhbərliyi Keynin transferi üçün getdikcə daha çox səy göstərir

“Barselona” “Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyni transfer etməyə getdikcə daha çox maraq göstərir.
İdman.Biz-in “El Nacional”a istinadən məlumatına görə, Kataloniya klubu ingilis futbolçunu mövsümün sonunda azad agent olacaq Robert Levandovskinin ideal uzunmüddətli varisi hesab edirlər.
Mənbənin məlumatına görə, Keyn klub daxilində getdikcə daha çox populyarlıq qazanır. Məşqçi Hans-Diter Flik elit hücumçunun komandaya qoşulmasını arzuladığını bildirib.
“Blauqrana”nın Xulian Alvares və Joao Pedro kimi digər hücumçularla da maraqlandığı deyilir. Harri Keynin “Bavariya” ilə müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir və tərəflərin yaxın aylarda mümkün müqavilənin uzadılmasını müzakirə etmələri gözlənilir.