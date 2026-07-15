Oyarsabal İspaniya millisində mundialların bombardiri rekordunu təkrarlayıb

İspaniya millisinin hücumçusu Mikel Oyarsabal DÇ-2026-nın yarımfinalında Fransanın qapısına qol vurub.
İdman.Biz bildirir ki, bu, onun builki mundialda vurduğu beşinci qol oldu və o, İspaniya millisinin oyunçusunun tək dünya çempionatında qol vurma rekordunu təkrarladı.
Bundan əvvəl, 1986-cı ildə Emilio Butragenyo və 2010-cu ildə David Vilya dünya çempionatında İspaniya üçün beş qol vurmuşdular.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnirin final matçı ABŞ-ın İst-Raterford şəhərində keçiriləcək. Argentina hazırkı dünya çempionudur.