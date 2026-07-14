İker Kasilyas: “İspaniyanın yenidən dünya çempionatının finalına çıxacağına əminik”

İspaniya millisinin keçmiş qapıçısı İker Kasilyas milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatının finalında oynayacağına əminliyini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, keçmiş futbolçu bu açıqlamanı İspaniya Kral Futbol Federasiyası (RFEF) tərəfindən Dallasda təşkil edilən və 2010-cu il dünya çempionatının qalibi olan komandanın oyunçularının toplaşdığı tədbirdə verib.
İspaniya 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Fransa ilə qarşılaşacaq.
“Mən bütün komanda yoldaşlarım adından danışıram. Biz gözəl anlar yaşadıq, həmişə milli komanda üçün hər şeyi etməyə çalışdıq ki, İspaniya xalqı öz komandası ilə fəxr edə bilsin.
Bu, xüsusi bir gündür, çünki İspaniya yenidən dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlib. Bu sehrli anların xatirələri qəlbimizdə əbədi olaraq həkk olunub; onlar bizi böyük qürurla doldurur.
Əminik ki, yenidən dünya çempionatının finalına yüksələcəyik və formamıza ikinci ulduz əlavə etməyi arzulayacağıq. Özüm və bir vaxtlar bu formanı geyinmiş və xəyalları gerçəkləşdirməyə kömək etmiş bütün komanda yoldaşlarım adından: çox sağ olun, yaşasın İspaniya!”, - Kasilyas deyib.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində Meksika, Kanada və ABŞ-da keçirilir. Argentina hazırkı çempiondur.