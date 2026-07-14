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Kilian Mbappe Fransa millisinin mundiallardakı rekordunu yeniləyib

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyul 2026 23:35
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Kilian Mbappe Fransa millisinin mundiallardakı rekordunu yeniləyib

Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe DÇ-2026-nın yarımfinalında İspaniyaya qarşı matçda meydana çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, hücumçunu milli komandasının dünya çempionatında iştirak üzrə rekordçu edir.

Mbappe 21 dünya çempionatı matçında iştirak edərək Fransa millisinin keçmiş qapıçısı Uqo Llorisi geridə qoyub.
Turnirin əvvəlki mərhələsində İspaniya dörddəbir finalda Belçikanı 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi. Fransa dörddəbir final matçında Mərakeşi 2:0 hesabı ilə məğlub etmişdi.

Argentina və İngiltərə 2026-cı il dünya çempionatının ikinci yarımfinalında qarşılaşacaqlar.

2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnirin final matçı ABŞ-ın İst-Raterford şəhərində keçiriləcək. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
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