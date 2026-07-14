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Yuri Tilemans “Mançester Yunayted”ə keçib

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 İyul 2026 22:51
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Yuri Tilemans “Mançester Yunayted”ə keçib

Belçikalı yarımmüdafiəçi Yuri Tilemans "Aston Villa"dan "Mançester Yunayted"ə keçib.

İdman.Biz bildirir ki, onun müqaviləsi 2031-ci ilə qədərdir.

"Mançester Yunayted"ə qoşulmaqdan nə qədər qürur duyduğumu təsvir etmək çətindir. Belə bir xüsusi klubla müqavilə imzalamaq inanılmaz bir andır, futbola ilk dəfə aşiq olduğumdan bəri illərlə davam edən sədaqətin zirvəsidir.

Bu idman növündə uğur qazanmaq şərəfinə nail oldum və bu, daha çox şeyə nail olmaq əzmimi daha da gücləndirdi. Klubun hər bir üzvünün ambisiyaları büllur kimi aydındır: hamımız qarşıdakı illərdə ən böyük kuboklar uğrunda mübarizə aparmaq əzmindəyik", - Tilemans "Mançester Yunayted"in rəsmi saytında bildirib.

2025/26 mövsümündə Tilemans bütün yarışlarda 34 oyun keçirib, iki qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Yuri milli komandasının dörddəbir final mərhələsinə yüksəldiyi 2026-cı il dünya çempionatında Belçika milli komandasının liderlərindən biri olub.

İdman.Biz
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