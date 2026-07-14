Kriştianu Ronaldu AVRO-2028-də oynaya bilər

Kriştianu Ronaldu 2028-ci il Avropa Çempionatında Portuqaliya millisində oynamağı planlaşdırır.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə “Zenit Sankt-Peterburq”un keçmiş yarımmüdafiəçisi Vladislav Radimov bildirib.
Radimovun sözlərinə görə, o, bu məsələni Portuqaliya millisinin oyunçularının açıqlamalarına istinad edən Fransanın eks-hücumçusu David Trezeqe ilə müzakirə edib.
“Hamı deyir ki, Kriştianu Ronaldu karyerasını bitirib. Biz David Trezeqe ilə yeni görüşdük və o, Portuqaliya millisində çoxlu insan tanıyır. Buna görə də Portuqaliya millisinin oyunçuları onun [Ronaldunun] Avropa Çempionatında qayıdacağını deyirlər”, -Radimov Match TV-də bildirib:
2026-cı il dünya çempionatında Ronaldu beş oyun keçirib və üç qol vurub, Portuqaliyanın dünya çempionatlarında ən çox qol vuran oyunçusudur. Portuqaliya millisi 1/8 finala yüksəlib və burada İspaniyaya 1:0 hesabı ilə məğlub olub.
Dünya çempionatından çıxmasından sonra Roberto Martines Portuqaliya millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib. Onun yerinə Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunda Ronalduya məşqçilik etmiş Xorxe Jezus təyin edilib.