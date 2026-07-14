Yann Sommer “İnter”dən “Brügge”yə keçib

İsveçrəli qapıçı Yann Sommer "Brügge" klubuna keçib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Belçika klubunun mətbuat xidməti İtaliyanın "İnter" klubundan pulsuz transferlə ayrılan 37 yaşlı qapıçının transferini rəsmi olaraq elan edib.
Sommer 2029-cu ilin yayına qədər üç illik müqavilə imzalayıb.
"Kluba xoş gəlmisən, Yann!" - deyə "Brügge" klubunun mətbuat xidmətinin komandanın rəsmi saytında dərc olunmuş açıqlamasında bildirilir.
Sommer 2023-cü ilin avqust ayından bəri "İnter"də oynayır və əvvəllər "Bavariya"da oynayıb. "İnter" daha əvvəl rus əsilli italiyalı qapıçı İvan Provedelin "Latsio"dan transferini açıqlamışdı.