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“Sassuolo”nun müdafiəçisi Muharemoviç “Lids”ə keçir

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 İyul 2026 23:50
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“Sassuolo”nun müdafiəçisi Muharemoviç “Lids”ə keçir

"Sassuolo" və Bosniya və Herseqovina müdafiəçisi Tarik Muharemoviç "Lids Yunayted"ə keçəcək.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalistlər Fabrizio Romano, Canluka Di Marzio və bir neçə digər media orqanı məlumat verib.

Mənbələrə görə, klublar 40 milyon avroluq transfer haqqı barədə razılığa gəliblər. Bu məbləğin yarısı oyunçunun "Yuventus"un gənclik sisteminin yetirməsi olduğu "Yuventus"a gedəcək. Onun tibbi müayinədən keçmək və müqavilə imzalamaq üçün növbəti 48 saat ərzində İngiltərəyə gələcəyi gözlənilir.

2025/2026 mövsümündə Muharemoviç bütün yarışlarda 31 oyun keçirib, iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. "Lids" mövsümü 47 xalla başa vurub və İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 14-cü yeri tutub.

İdman.Biz
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