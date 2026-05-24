2026/2027 avrokubok mövsümündə iştirak edəcək İspaniya komandaları müəyyənləşib

Şənbə günü 2025/2026 İspaniya La Liqası mövsümünün son, 38-ci turunun on oyunundan doqquzu oynanılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunlar İspaniyanı 2026/2027 UEFA Çempionlar Liqasında, UEFA Avropa Liqasında və UEFA Konfrans Liqasında təmsil edəcək komandaları müəyyən edib.
Avropanın ən yaxşı klub yarışına vəsiqə qazanan komandalar çempion “Barselona”, yerli ikinci yerin sahibi “Real Madrid”, “Atletiko Madrid” və 24 may bazar günü mövsümün son oyununu oynayacaq “Vilyarreal”dır. Bu matç bürünc medalçını müəyyən edəcək, lakin heç bir komandanın Çempionlar Liqasındakı iştirakına təsir etməyəcək. Beşinci yeri tutan “Betis” İspaniya üçün Çempionlar Liqasında son yeri qazanı.b
İspaniya Kubokunun qalibi olan “Selta Viqo” və “Real Sosyedad” da Avropa Liqasında iştirak edəcək. “Xetafe” İspaniya çempionatında yeddinci yerdən Konfrans Liqasına vəsiqə qazanıb.