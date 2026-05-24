24 May 2026
AZ

2026/2027 avrokubok mövsümündə iştirak edəcək İspaniya komandaları müəyyənləşib

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 May 2026 04:15
288
2026/2027 avrokubok mövsümündə iştirak edəcək İspaniya komandaları müəyyənləşib

Şənbə günü 2025/2026 İspaniya La Liqası mövsümünün son, 38-ci turunun on oyunundan doqquzu oynanılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunlar İspaniyanı 2026/2027 UEFA Çempionlar Liqasında, UEFA Avropa Liqasında və UEFA Konfrans Liqasında təmsil edəcək komandaları müəyyən edib.

Avropanın ən yaxşı klub yarışına vəsiqə qazanan komandalar çempion “Barselona”, yerli ikinci yerin sahibi “Real Madrid”, “Atletiko Madrid” və 24 may bazar günü mövsümün son oyununu oynayacaq “Vilyarreal”dır. Bu matç bürünc medalçını müəyyən edəcək, lakin heç bir komandanın Çempionlar Liqasındakı iştirakına təsir etməyəcək. Beşinci yeri tutan “Betis” İspaniya üçün Çempionlar Liqasında son yeri qazanı.b

İspaniya Kubokunun qalibi olan “Selta Viqo” və “Real Sosyedad” da Avropa Liqasında iştirak edəcək. “Xetafe” İspaniya çempionatında yeddinci yerdən Konfrans Liqasına vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vensan Kompani “Bavariya” ilə dördüncü kubokunu qazanıb
05:06
Dünya futbolu

Vensan Kompani “Bavariya” ilə dördüncü kubokunu qazanıb

Kompani 2024-cü ilin yayında “Bavariya”nın baş məşqçisi olub
Mbappe “Atletik Bilbao”ya qol vurduqdan sonra Arbeloanı qucaqlayıb
02:07
Dünya futbolu

Mbappe “Atletik Bilbao”ya qol vurduqdan sonra Arbeloanı qucaqlayıb - FOTO

Daha əvvəl oyunçu ilə məşqçi arasında münaqişə yaranmışdı
“Bavariya” 21-ci dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb
01:48
Dünya futbolu

“Bavariya” 21-ci dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb

“Bavariya” 2020-ci ildən bəri ilk dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb
La Liqanı tərk edən komandalar məlum olub
01:29
Dünya futbolu

La Liqanı tərk edən komandalar məlum olub

“Jirona” 41 xalla 19-cu, “Malyorka” 42 xalla 18-ci yerdədir
La Liqa: “Barselona”dan son turda məğlubiyyət, “Real”dan inamlı qələbə
01:09
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona”dan son turda məğlubiyyət, “Real”dan inamlı qələbə - VİDEO

Çempion “Barselona” mövsümün son oyununda məğlub olub
A Seriyası: “Latsio” evdə autsayderi çətinliklə məğlub edib
00:45
Dünya futbolu

A Seriyası: “Latsio” evdə autsayderi çətinliklə məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Piza” 20-ci yeri tutub və B Seriyasına düşüb.

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq