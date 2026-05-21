21 May 2026
AZ

Luis Enrike: “Bizi Çempionlar Liqasının möhtəşəm finalı gözləyir”

Dünya futbolu
Xəbərlər
21 May 2026 07:11
297
Luis Enrike: “Bizi Çempionlar Liqasının möhtəşəm finalı gözləyir”

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike Çempionlar Liqasının finalından əvvəl “Arsenal” və London klubunun məşqçisi Mikel Arteta haqqında fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz-in Football.London-a istinadən verdiyi məlumata görə, ispan məşqçi 22 ildən sonra ilk dəfə Premyer Liqa titulunu qazanan İngiltərə komandasının oyununu yüksək qiymətləndirib.

“Onlar çempionluğu qazanmağa layiq idilər. “Arsenal” əla mövsüm keçirdi. Biz bu komanda ilə əvvəllər də oynamışıq və onların nəyə qadir olduğunu bilirik”, - Enrike deyib.

PSJ-nin məşqçisi həmçinin londonluların güclü tərəflərini də qeyd edib.

“Top olmadan onlar dünyanın ən yaxşı komandasıdır və topla çox qol vura bilərlər. Bu, əla kombinasiyadır”, - ispaniyalı vurğulayıb.

Enrikenin sözlərinə görə, PSJ və “Arsenal”ın Çempionlar Liqasının finalına yüksəlməsi məntiqlidir.

“Finalda qarşılaşmağımız məntiqlidir. Həqiqətən də əla matç gözləyirik”, - deyə o bildirib.

Mütəxəssis Mikel Artetanın oyununu xüsusi qeyd edib.

Enrike əlavə edib ki, “Arsenal”ın statistikasına baxanda Arteta əsl liderdir. O, komandaya qalibiyyət mentaliteti aşılayıb".

PSJ və “Arsenal” arasında Çempionlar Liqasının finalı 30 mayda Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Yuventus” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmasa belə, Alisson kluba keçməyə hazırdır
08:05
Dünya futbolu

“Yuventus” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmasa belə, Alisson kluba keçməyə hazırdır

Bu mövsüm Alisson Bekker klubun heyətində bütün yarışlarda 34 oyun keçirib
Fermin Lopes DÇ-2026-nı buraxacağını açıqlayıb
05:14
DÇ-2026

Fermin Lopes DÇ-2026-nı buraxacağını açıqlayıb

İspaniyanın DÇ-2026 üçün yekun heyəti 25 mayda dərc olunacaq
Misir millisinin dünya çempionatı üçün heyətini açıqlanıb
04:12
DÇ-2026

Misir millisinin dünya çempionatı üçün heyətini açıqlanıb

DÇ-2026 bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək
“Sauthempton”un apelyasiya şikayəti rədd edilib
03:17
Dünya futbolu

“Sauthempton”un apelyasiya şikayəti rədd edilib

“Sauthempton” analitiki “Midlsbro”nun taktikasını və məşqini çəkərkən yaxalanıb
Emeri üç fərqli klubla bir Avropa kubokunu qazanan ilk məşqçidir
01:49
Dünya futbolu

Emeri üç fərqli klubla bir Avropa kubokunu qazanan ilk məşqçidir

Emeri Avropa Liqasını üç müxtəlif komanda ilə qazanıb
Şahzadə Uilyam “Aston Villa”nın qoluna emosional reaksiya verdi
01:38
Dünya futbolu

Şahzadə Uilyam “Aston Villa”nın qoluna emosional reaksiya verdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Şahzadənin azarkeşlik etdiyi komandanın vurduğu qollara sevinməsi kadrlara düşüb

Ən çox oxunanlar

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir