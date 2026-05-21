Emeri üç fərqli klubla bir Avropa kubokunu qazanan ilk məşqçidir

21 May 2026 01:49
Unai Emeri tarixdə üç fərqli komanda ilə böyük Avropa kubokunu qazanan ilk məşqçi olub.

İdman.Biz bildirir ki, Emerinin rəhbərlik etdiyi “Aston Villa”, 2025/26 mövsümünün finalında “Frayburq” komandasını 3:0 hesabı ilə məğlub edərək, tarixində ilk dəfə UEFA Kuboku/Avropa Liqasının qalibi olub.

Emeri “Sevilya” ilə ardıcıl üç dəfə - 2014, 2015 və 2016-cı illərdə Avropa Liqasının qalibi olub. Emeri həmçinin 2021-ci ildə “Vilyarreal”la Avropa Liqasının titulunu qazanıb.

2025/2026 mövsümünün final oyunu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki “Tüpraş” stadionunda keçirilib.

