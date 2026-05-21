Emeri üç fərqli klubla bir Avropa kubokunu qazanan ilk məşqçidir

Unai Emeri tarixdə üç fərqli komanda ilə böyük Avropa kubokunu qazanan ilk məşqçi olub.
İdman.Biz bildirir ki, Emerinin rəhbərlik etdiyi “Aston Villa”, 2025/26 mövsümünün finalında “Frayburq” komandasını 3:0 hesabı ilə məğlub edərək, tarixində ilk dəfə UEFA Kuboku/Avropa Liqasının qalibi olub.
Emeri “Sevilya” ilə ardıcıl üç dəfə - 2014, 2015 və 2016-cı illərdə Avropa Liqasının qalibi olub. Emeri həmçinin 2021-ci ildə “Vilyarreal”la Avropa Liqasının titulunu qazanıb.
2025/2026 mövsümünün final oyunu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki “Tüpraş” stadionunda keçirilib.